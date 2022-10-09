Глава государства предупредил, что это риски для всей планеты – может быть "армагеддон". Более того, Россия уже сделала шаг – захватила Запорожскую атомную электростанцию.

Кстати Зеленский оценил риски использования Россией ядерного оружия

Я опять же вернусь к превентивным санкциям. Надо действовать уже сейчас, не надо думать о рисках, которые будут потом,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что 6 октября Зеленский призвал НАТО сделать все возможное, чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия. Президент убежден, что НАТО должно предусмотреть превентивные удары по таким действиям страны-агрессоры.

Угроза на ЗАЭС

Зеленский напомнил о Чернобыльской катастрофе. Там был один блок, а на Запорожской АЭС – 6 ядерных блоков. На каждом может быть риск. Президент отметил, что на станции находятся 500 боевиков, у которых есть оружие, взрывчатка.

"Ядерный взрыв может быть и там, на территории станции. Мир может срочно остановить действия российских оккупантов", – предупреждает президент.

Он добавил, что мир должен вводить санкции и сделать все, чтобы они вышли из станции.

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