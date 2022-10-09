Глава держави попередив, що це ризики для всієї планети – може бути "армагедон". Ба більше, Росія вже зробила крок – захопила Запорізьку атомну електростанцію.

До речі Зеленський оцінив ризики використання Росією ядерної зброї

Я знову ж таки повернуся до превентивних санкцій. Треба діяти вже зараз, не треба думати про ризики, які будуть потім,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, що 6 жовтня Зеленський закликав НАТО зробити все можливе, аби запобігти застосуванню Росією ядерної зброї. Президент переконаний, що НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії країни-агресорки.

Загроза на ЗАЕС

Зеленський нагадав про Чорнобильську катастрофу. Там був один блок, а на Запорізькій АЕС – 6 ядерних блоків. На кожному може бути ризик. Президент зауважив, що на станції перебувають 500 бойовиків, у яких є зброя, вибухівка.

"Ядерний вибух може бути і там, на території станції. Світ може терміново зупинити дії російських окупантів", – попереджає президент.

Він додав, що світ повинен запроваджувати санкції і зробити все, аби вони вийшли зі станції.

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