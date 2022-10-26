Держава-агресорка буцімто вчиться завдавати удару "у відповідь". Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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За тренуваннями спостерігав Путін

На полігоні "Кура", що на Камчатці, здійснили пуски:

міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" з Плесецька;

балістичної ракети "Синева" з акваторії Баренцевого моря.

Для цього росіяни залучали літаки дальньої авіації Ту-95МС.

Пропагандисти кажуть, що поставлені під час тренувань завдання військові "виконали у повному обсязі". Всі ракети буцімто долетіли до цілей і "підтвердили свої характеристики". То ж російське міноборони радіє, що перевірило підготовку органів військового управління та навички роботи керівного та оперативного складу з організації управління військами.

За тренуванням навіть спостерігав президент Росії Владімір Путін. Водночас міністр оборони держави-агресорки цинічно зазначив, що росіяни тренувалися завдавати масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника". Якого противника – невідомо. Адже з усіх світових лідерів лише Путін постійно погрожує застосуванням ядерної зброї. Усі інші лише вигадують засоби стримування агресора.

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Росія анонсувала застосування "брудної бомби"

Шойгу видзвонює усім країнам й бідкається, що Україна буцімто хоче застосувати "брудну бомбу". Такі дії керівництва держави-агресорки можуть означати лише одне – цей сценарій планує використати Кремль.

Ясна річ, що у байки маразматика ніхто не повірив. У Франції, Туреччині та Великій Британії спростували заяви російського міністра. Вони запевнили, що Кремль отримає відповідь не залежно від того, застосує він ядерну бомбу чи "брудну".

Водночас глава Міноборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН та МАГАТЕ у нашу країну. Він запевнив, що всі українські об'єкти відкриті для перевірок.

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