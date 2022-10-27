Наші воїни збили на Херсонщині вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25. Крім цього, на Півдні було збито більшість із запущених росіянами дронів-камікадзе.

До теми ЗСУ вдарили по важливих військових об'єктах російських окупантів: яка ситуація на фронті

Успіхи ЗСУ на Півдні

27 жовтня, близько 08:00 години, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збив російський ударний вертоліт Ка-52.

А близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збив російський штурмовик Су-25.

Натомість Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що за останню добу, 26 жовтня, сили та засоби ППО знищили 18 із 20 БпЛА “Shahed-136”, які окупанти застосовували по об'єктах критичної інфраструктури України.

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