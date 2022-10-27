Лише за добу 26 жовтня знищили 320 загарбників. Окрім того, чимало окупантів зазнали поранення.

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Свіжі втрати ворога

Окрім того, українські захисники активно "мінусують" ворожу техніку. Станом на 27 жовтня знищили:

танків – 2 631 (з них 3 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 5 364 (+13);

артилерійських систем – 1 690 (+4);

РСЗВ – 379;

засобів ППО – 192;

літаків – 271;

гелікоптерів – 279 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);

крилатих ракет – 351 (+1);

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2);

спеціальної техніки – 150 (+1).

До речі, 24 – 25 жовтня у лікарню в Голубівці, що на Луганщині, доставили близько сотні поранених окупантів. Місцеві медики не можуть справитися з такою кількістю пацієнтів, то ж на підмогу їм прибули декілька хірургічних бригад з Кадіївки.

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Лише під Бахмутом російська армія втратила тисячі бійців

Вороже військо вже тривалий час намагається наступати на Бахмутському напрямку. Завдяки злагодженим діям ЗСУ росіяни не можуть просунутися. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що лише за останні півтора місяця втрати окупантів під Бахмутом склали 8 тисяч бійців.

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