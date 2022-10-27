Так, великий шанувальник "русского міра" настільки сильно мріяв потрапити на війну проти України, що навіть дозволив медикам зламати собі ноги. Все аби побороти інвалідність. Про це повідомили російські телеграм-канали.
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Як росіянин "переміг інвалідність" заради участі у війні
Житель міста Дудинка Краснодарського краю Росії мав інвалідність з дитинства. Однак, Алєксандр Забалуєв ну дуже мріяв стати військовим.
Пізніше фанатик придумав "геніальну ідею", як побороти інвалідність. Росіянин пройшов "курс реабілітації".
Лікарі "зламали" йому ноги в трьох місцях і зрощували рік в апараті Ілізарова,
– повідомили росЗМІ.
Як росіянин епічно помер на війні проти України
Забалуєв воював проти нашої держави ще з 2014 року. Тоді він приїхав бойовиком у так звану "ДНР".
Втретє російський загарбник прибув на фронт у травні 2022 року. Втім, воював не довго. Окупант підірвався на міні в селищі Опитне, що на Бахмутському напрямку. Тож додому 36-річний загарбник повернувся вже в цинковому гробу.
Від нього (Забалуєва – 24 канал) майже нічого не залишилося,
– підсумували ворожі телеграм-канали.
В "Оперативний ЗСУ" повідомили, що окупант помер ще в серпні, але "прикопали" його лише 21 жовтня.
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Втрати ворога на війні проти України: останні дані
- Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші захисники вже знищили майже 69 000 окупантів.
- Зокрема, лише за одну добу, 25 жовтня "закобзонили" 480 загарбників. Ба більше, ворог зазнав рекордних втрат у техніці.
- Варто зазначити, що загиблих окупантів може бути набагато більше. Інформацію постійно уточнюють, але через інтенсивні бойові дії підрахувати всіх "двохсотих" бійців Путіна важко.
- До речі, наші воїни ліквідують і ворожих офіцерів. Нещодавно українські герої знищили заступника командира вертолітного полку. Мовиться про підполковника Владіміра Стрільченка. Наші воїни збили Ка-52 "Алігатор", у якому перебував окупант. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штірліц. Однак, у Генштабі поки офіційно інформацію не підтвердили.
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