Про ліквідацію російського офіцера інформує військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Стрільченко був командиром вертолітного полку ЗС РФ.
До речі Падіння літака в Іркутську: один із льотчиків народився в Україні, інший мав численні відзнаки
Підполковник міг бути ліквідований на Півдні
Повідомляється, що українські захисники збили вертоліт Ка-52 Стрільченка.
Заступник командира 487 овп з льотної підготовки підполковник Стрільченко Володимир на Ка-52 успішно демобілізований,
– написав Анатолій Штефан.
Разом з тим, у Генштабі ЗСУ поки офіційно не підтверджували ліквідацію Стрільченка. У ЗМІ припускають, що російський підполковник міг бути ліквідований на Півдні України.
За добу на Півдні знищили 3 "Алігатори"
- Інформація про ліквідацію Стрільченка з'явилася після того, як на Півдні було знищено відразу 3 російських вертольоти. У Генштабі ЗСУ зранку 25 жовтня підтвердили, що за минулу добу було знищено 3 російських гелікоптери.
- Спершу повідомлялося, що матрос одного з підрозділів одеської бригади морської піхоти збив із кулемета російський бойовий гелікоптер К-52 "Алігатор".
- Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що в Херсонській області за пів години зенітники збили два російських Ка-52.
- Більше того, в мережі повідомляють, що 24 жовтня знищили базу кадирівців під Херсоном. Унаслідок цього є чимало "двохсотих" серед окупантів.
- З кожним днем окупантам стає все гірше на Півдні України, де наші воїни проводять контрнаступ. Зокрема, 21 жовтня стало відомо, що в Херсоні загинув російський пропагандист Олег Клоков.
Вас це може зацікавити – коли ЗСУ деокупують правобережжя Херсонщини: дивіться відео