У пропагандистських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Клоков начебто загинув унаслідок "бавовни" на Антонівському мості. Попередній раз "Бавовнятко" гуляло на Антонівському мості пізно ввечері 20 жовтня.

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Пропагандист помер 21 жовтня

У Росії стверджують, що Клоков начебто загинув внаслідок ракетного удару з РСЗВ HIMARS по Антонівському мосту. Удар буцімто було завдано у ніч на 21 жовтня.

Український журналіст Денис Казанський також повідомив про загибель Клокова. За словами журналіста, російський пропагандист загинув унаслідок удару по російській переправі в Херсоні.

Казанський зазначив, що Клоков – колишній співробітник Першого каналу та RT. На окуповану територію України пропагандист начебто прибув "розвивати телеканал Таврія".

Він допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні поширювати пропаганду.

Пропагандисти інформують, що Клоков працював на каналі "Таврія" всього два тижні. Також серед постраждалих внаслідок "бавовни" в Херсоні буцімто багато пропагандистів. Повідомляється про 4 загиблих і 13 поранених.

Клоков був одним з топ-пропагандистів Росії

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ інформує, що Клоков був одним з топ-пропагандистів Росії та кадровим працівником російських спецслужб. Зазначається, що пропагандисти "не світився у кадрі", а організовував певні процеси.

Повідомляється, що Клоков навчався в Харківському авіаційному училищі, який не закінчив і перевівся у Росію. Згодом він навчався у Москву у Військовому університеті. Також висвітлював у Росії "Помаранчеву революцію" в Україні. У Києві він працював за підробленими документами.

Як йдеться у повідомленні, Клоков пройшов дві Чеченські війни в спецназі. У Херсоні його появу пов'язують з наказом військового керівництва.

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