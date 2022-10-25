О ликвидации российского офицера информирует военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Стрельченко был командиром вертолетного полка ВС РФ.

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Подполковник мог быть ликвидирован на Юге

Сообщается, что украинские защитники сбили вертолет Ка-52 Стрельченко.

Заместитель командира 487 овп по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизован,

– написал Анатолий Штефан.

Вместе с тем, в Генштабе ВСУ пока официально не подтверждали ликвидацию Стрельченко. В СМИ предполагается, что российский подполковник мог быть ликвидирован на Юге Украины.

За сутки на Юге уничтожили 3 "Аллигатора"

Информация о ликвидации Стрельченко появилась после того, как на Юге были уничтожены сразу 3 российских вертолета. В Генштабе ВСУ утром 25 октября подтвердили, что за минувшие сутки были уничтожены 3 российских вертолета .

Сначала сообщалось, что матрос одного из подразделений одесской бригады морской пехоты сбил с пулемета российский боевой вертолет К-52 "Аллигатор".

Впоследствии Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в Херсонской области за полчаса зенитчики сбили два российских Ка-52 .

Более того, в сети сообщают, что 24 октября уничтожили базу кадыровцев под Херсоном . В результате этого немало "двухсотых" среди оккупантов.

С каждым днем оккупантам становится все хуже на Юге Украины, где наши воины проводят контрнаступление. Так, 21 октября стало известно, что в Херсоне погиб российский пропагандист Олег Клоков.

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