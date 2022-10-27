Большой поклонник "русского мира" настолько сильно мечтал попасть на войну против Украины, что даже позволил медикам сломать себе ноги. Все, чтобы побороть инвалидность. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Кстати ВСУ сократили армию России еще на 480 военных: потери врага по состоянию на 26 октября

Как россиянин "победил инвалидность" ради участия в войне

Житель города Дудинка Краснодарского края России имел инвалидность с детства. Однако Александр Забалуев ну очень мечтал стать военным.

Позже фанатик придумал "гениальную идею", как побороть инвалидность. Россиянин прошел "курс реабилитации".

Врачи "сломали" ему ноги в трех местах и сращивали год в аппарате Илизарова,

– сообщили росСМИ.

Как россиянин эпически умер на войне против Украины

Забалуев воевал против нашего государства еще с 2014 года. Тогда он приехал боевиком в так называемую ДНР.

В третий раз российский захватчик прибыл на фронт в мае 2022 года. Впрочем, воевал недолго. Оккупант взорвался на мине в поселке Опросное, что на Бахмутском направлении. Домой 36-летний захватчик вернулся уже в цинковом гробу.

От него (Забалуева – 24 канал) почти ничего не осталось,

– подытожили вражеские телеграм-каналы.

В "Оперативном ВСУ" сообщили, что оккупант умер еще в августе, но "прикопали" его только 21 октября.

Обратите внимание! Оккупанты минируют нашу землю. Поэтому власти предупреждают, что сразу после деоккупации населенных пунктов туда может быть опасно возвращаться. Наши саперы очищают землю от вражеских мин и взрывчатки. Однако для полного разминирования потребуется много времени.

Кстати В Харькове появилось огромное кладбище боеприпасов, которыми Россия бомбила город: жуткие фото

Потери врага на войне против Украины: последние данные

С начала полномасштабной войны России против Украины наши защитники уже уничтожили около 69 000 оккупантов.

В частности, только за сутки, 25 октября "закобзонили" 480 захватчиков. Более того, враг понес рекордные потери в технике.

Следует отметить, что погибших оккупантов может быть гораздо больше. Информацию постоянно уточняют, но из-за интенсивных боевых действий подсчитать всех "двухсотых" бойцов Путина трудно.

Кстати, наши воины ликвидируют и вражеских офицеров. Недавно украинские герои уничтожили заместителя командира вертолетного полка. Речь идет о подполковнике Владимире Стрельченко. Наши воины сбили Ка-52 "Аллигатор", в котором находился оккупант. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штирлиц. Однако в Генштабе пока официально информацию не подтвердили.

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