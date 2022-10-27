Большой поклонник "русского мира" настолько сильно мечтал попасть на войну против Украины, что даже позволил медикам сломать себе ноги. Все, чтобы побороть инвалидность. Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Кстати ВСУ сократили армию России еще на 480 военных: потери врага по состоянию на 26 октября
Как россиянин "победил инвалидность" ради участия в войне
Житель города Дудинка Краснодарского края России имел инвалидность с детства. Однако Александр Забалуев ну очень мечтал стать военным.
Позже фанатик придумал "гениальную идею", как побороть инвалидность. Россиянин прошел "курс реабилитации".
Врачи "сломали" ему ноги в трех местах и сращивали год в аппарате Илизарова,
– сообщили росСМИ.
Как россиянин эпически умер на войне против Украины
Забалуев воевал против нашего государства еще с 2014 года. Тогда он приехал боевиком в так называемую ДНР.
В третий раз российский захватчик прибыл на фронт в мае 2022 года. Впрочем, воевал недолго. Оккупант взорвался на мине в поселке Опросное, что на Бахмутском направлении. Домой 36-летний захватчик вернулся уже в цинковом гробу.
От него (Забалуева – 24 канал) почти ничего не осталось,
– подытожили вражеские телеграм-каналы.
В "Оперативном ВСУ" сообщили, что оккупант умер еще в августе, но "прикопали" его только 21 октября.
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Потери врага на войне против Украины: последние данные
- С начала полномасштабной войны России против Украины наши защитники уже уничтожили около 69 000 оккупантов.
- В частности, только за сутки, 25 октября "закобзонили" 480 захватчиков. Более того, враг понес рекордные потери в технике.
- Следует отметить, что погибших оккупантов может быть гораздо больше. Информацию постоянно уточняют, но из-за интенсивных боевых действий подсчитать всех "двухсотых" бойцов Путина трудно.
- Кстати, наши воины ликвидируют и вражеских офицеров. Недавно украинские герои уничтожили заместителя командира вертолетного полка. Речь идет о подполковнике Владимире Стрельченко. Наши воины сбили Ка-52 "Аллигатор", в котором находился оккупант. Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штирлиц. Однако в Генштабе пока официально информацию не подтвердили.
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