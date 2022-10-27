Наші захисники вже 246 днів обороняють Україну від повномасштабного вторгнення ворога. Журналісти 24 каналу зібрали найважливішу інформацію, яку вам потрібно знати за день.

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06:05 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію у своїй зоні відповідальності:

росіяни атакували позиції українських військових ударним гелікоптером Ка-52 "Алігатор", але наші зенітники збили ворожу авіацію;

українська штурмова та армійська авіації відпрацювали 6 ударів по силах ППО росіян, опорному пункту та по 3 районах скупчення живої сили на Бериславщині та в Миколаївському районі;

російські окупанти втратили 53 бійців, 2 міномети, самохідну великокаліберну гаубицю "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом.

03:27 У Балаклії на Харківщині російські солдати залишили величезну кількість військових документів. Завдяки цим записам вдалося встановити нові деталі відступу окупантів, підтвердити їхні злочини, а також отримати дані про ситуацію в російських підрозділах.

02:14 Російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Через це спалахнула пожежа. Загалом противник запустив на територію України понад 20 "Шахідів-136". 15 з них знищили в Одеській області, 3 – у Миколаївській та 1 – у Вінницькій.

01:45 За даними CNN, на початку жовтня Україну таємно відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Ймовірно, поїздка американського чиновника пов'язана з ядерними погрозами Кремля.

01:04 Під час повітряної тривоги росіяни атакували Запоріжжя. На місці влучань спалахнули пожежі. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Відомо, що від прильоту руйнувань також зазнав житловий будинок – у нього вилетіли шибки.