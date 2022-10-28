За сутки подразделения Сил обороны отразили сразу 13 атак врага на Донбассе. В Луганской области украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Белогоровка.
Кстати ВСУ уничтожили 2 склада с боеприпасами и ангар с вражеской техникой: главное о боях на Юге
ВСУ отразили 11 атак в Донецкой области
В Донецкой области враг, очевидно, атаковал большими силами. Наши воины отразили атаки оккупантов возле 11 населенных пунктов, а в частности: Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка.
Враг наступает на Бахмутском направлении: карта
Россия уже несколько месяцев без успеха пытается захватить Бахмут, отмечая безумные потери. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что на Бахмутском направлении с российской стороны уже насчитывается около 8 тысяч погибших военных.
ВСУ уничтожили 2 вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25
Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов по оккупантам.
В результате авиаударов подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.
Вас это может заинтересовать Россия потеряла более 7,5 тысячи автомобилей и другой тяжелой техники: что уничтожили ВСУ
Также подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.
Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 склад с боеприпасами противника.
ВСУ проводят контрнаступление в Херсонской области: карта
Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения
Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществлять фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр. Также враг активно ведет воздушную разведку.
Российские военные совершали обстрелы:
- на Северском и Слобожанском направлениях – с территории России с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское Луганской области;
- на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.
Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения: карта
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
- На Южнобужском направлении огневое поражение получили районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.
Достойно внимания – оккупанты могут совершить теракты во время отступления с Юга: смотрите видео