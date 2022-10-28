За сутки подразделения Сил обороны отразили сразу 13 атак врага на Донбассе. В Луганской области украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Белогоровка.

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ВСУ отразили 11 атак в Донецкой области

В Донецкой области враг, очевидно, атаковал большими силами. Наши воины отразили атаки оккупантов возле 11 населенных пунктов, а в частности: Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка.

Враг наступает на Бахмутском направлении: карта

Россия уже несколько месяцев без успеха пытается захватить Бахмут, отмечая безумные потери. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что на Бахмутском направлении с российской стороны уже насчитывается около 8 тысяч погибших военных.

ВСУ уничтожили 2 вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов по оккупантам.

В результате авиаударов подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

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Также подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Обратите внимание. 27 октября о сбитии российского вертолета Ка-52 и штурмовика сообщали Воздушные силы ВСУ. Вертолет сбили на Херсонщине, а истребитель уничтожили на Юге.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 склад с боеприпасами противника.

ВСУ проводят контрнаступление в Херсонской области: карта

Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществлять фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр. Также враг активно ведет воздушную разведку.

Российские военные совершали обстрелы:

на Северском и Слобожанском направлениях – с территории России с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.

Оккупанты ведут огонь вдоль линии столкновения: карта

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

На Южнобужском направлении огневое поражение получили районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Обратите внимание. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. В то же время, угроза возобновления наступления российской армии на северном фронте растет. Деятельность российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси указывают на системную подготовку к эскалации.

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