Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, погода на всіх впливає однаково – як на окупантів, так і на українських військових.

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Як морози впливають на хід бойових дій

Як зазначив військовий експерт, російська та українська армії використовують багато радянської техніки.

Головне – аби не морози. Якщо будуть морози, це полегшує можливість ведення бойових дій. Адже земля буде промерзлою й буде можливість для пересування важкої техніки,

– сказав Попович.

Він додав, що по замерзлому ґрунту зможуть пересуватися українські танки. Однак, на жаль, такі ж можливості з'являться й у російських.

Особливості українського наступу на Херсонщині

За словами Поповича, для наступу ЗСУ також важлива колісна техніка.

Наступальні дії на Херсонщині українські війська вели саме за допомогою колісної техніки,

– пояснив військовий експерт.

Така техніка дозволяє мобільним підрозділам дуже швидко проводити наступальні операції.

Дощі та мокрий сніг можуть сповільнити наступ ЗСУ

Якщо будуть дощі або мокрий сніг, то на колісній техніці буде важко пересуватися полями, залишатимуться лише дороги. Як зазначив Попович, тут важливо 2 аспекти.

З одного боку, це полегшує можливості ведення оборонних дій.

Однак з іншого боку, такі погодні умови звужують можливості для сторони, яка здійснює наступ.

Військовий експерт нагадав, що у Міноборони повідомляли про сповільнення наступу на Херсонщині через дощі.

Хлопці вже жаліються на погану погоду. Дощі та мокрий сніг будуть впливати на подальші наступальні дії ЗСУ,

– зауважив Попович.

У чому небезпека морозів

Якщо ж вдарять морози, то це стане фактором додаткової небезпеки для ЗСУ. За словами військового експерта, багато наступальних операцій велися саме взимку,

Як приклад я завжди згадую бої за Дебальцеве, які розгорталися у січні – лютому 2015 року. Коли мороз скував землю, у ворога з'явилися можливості оперувати важкою технікою,

– зазначив Попович.

Що таке зимові бої за Дебальцеве Бої за Дебальцеве на Донеччині тривали в період 21 січня – 18 лютого 2015 року. Протягом цього періоду розгорталися як масовані артилерійські обстріли, так і перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї й навіть танкові бої. Тоді українські захисники опинилися в оточенні, відомому як Дебальцівський котел.

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