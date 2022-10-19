Про це 24 каналу сказав волонтер, засновник БФ "Все для перемоги" Геннадій Васьків. За його словами, дуже важливою перед зимою є, зокрема, форма для військових.

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ЗСУ потрібні автомобілі

Васьків зазначив, що волонтери продовжують постачати Збройним Силам України автомобілі на передову. Адже автівка там "живе" лише 2 – 3 тижні.

Це хлопцям виїхати на точку, з якої вони працюють, і повернутися на базу. Іншого транспорту немає можливості. Це дизель, легкі якісь пікапи, мікроавтобуси чи джипи – вони мусять бути,

– наголосив засновник БФ "Все для перемоги".

За його словами, волонтери також займаються евакуаційними автомобілями. Мовиться про мініавтобуси, які переобладнують в Україні для вивезення поранених.

Він зауважив, що також є потреба у тренінгах з тактичної медицини. Тому що треба надавати якусь першу допомогу пораненим, після чого вивозити їх.

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Чого ще потребують наші захисники

Васьків заявив, що нашим військовим необхідні дрони. Вони переважно зараз просять Mavic 3, незважаючи на те, що є більші й дорожчі.

Але Mavic 3 – тому що це і очі, і можливість здійснювати роботу,

– пояснив волонтер.

Він зазначив, що також дуже важливою перед зимою є форма для військових.

Ми закуповуємо майже на 1 мільйон євро форми. Це повні комплекти – і теплі штани, і тепла куртка, і термічка, яка вдягається під низ, і камуфляжні білі костюми, які вдягаються поверх, і балаклава,

– сказав Васьків.

За його словами, такі речі дуже потрібні, незважаючи на те, що зараз держава вже більш-менш налагодила постачання форми для військових. Але їм усе одно потрібна змінна форма.

Потрібна форма якогось іншого напряму. Тому що те, що постачає держава, є уніфікованим. Якщо ми говоримо, наприклад, про штурмові підрозділи, то вони потребують трохи спеціалізованої форми, над якою ми зараз працюємо,

– повідомив засновник БФ "Все для перемоги".

Крім того, додав він, потрібна тактична їжа для військових. Мовиться про готові сухпайки, які розігріваються завдяки хімічним елементам, вливши трохи води. Тому що на передовій немає можливості розігрівати їжу.

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