Нам страшенно подобається, коли ворог метушиться, бігає, зазнає втрат. І допомагають йому у цьому наші мужні та незламні військові.

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Окупантам летять "подарунки"

Військові з 43 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила потішили ворога. До окупантів відправився 110-кілограмовий "подаруночок". У дописі, який опублікували об 10:00 захисники наголосили, що його надішлють "за хвилину". Але достеменно невідомо, чи це буквально було так.

Як зазначають наші військові, "презент", який прилетить поблизу Донецького аеропорту, "сильно та гучно відіб'є бажання росіян іти у наступ".

Такі спроби ворога вже не вперше. Знову у перехопленні радіозв'язку буде панічне: "Нє бєжать! Прікажітє нє бєжать! Пусть ідут в наступлєніє! Ви мєня слишітє?",

– іронізують захисники.

Хлопці також підкреслили на "чудовій квітці", яка дозволяє бити по ворогові. Мовиться про радянську 203-міліметрову самохідну гармату артилерії 2С7 "Піон".

Зауважимо, що Донецький аеропорт розташований за якихось 7 кілометрів від Авдіївки. Це місто, а також Бахмут росіяни з усіх сил намагаються захопити, але не можуть досягнути своєї мети, зазнаючи втрат.



ЗСУ б'ють по ворогові з "Піона" / Фото Арсенія Герасименка

ЗСУ також знищили "Метеорит"

Раніше ми розповідали чергову ліквідовану машину ворога. Нашим військовим вдалося перетворити на брухт радянську самохідну реактивну установку УР-77 "Метеорит". Її застосування – розмінування територій. Але ворог, підкреслюють захисники, використовував її для знищення житлових кварталів.

Щоб підірвати УР-77 79 ОДШБ використала безпілотник, з якого скинули бомбу. Оскільки сама реактивна установка містить 725 кілограмів вибухівки, то вона дуже навіть гарно злетіла у повітря. Тож в окупантів стало на одну машину смерті менше.

Наостанок додамо, що ворог продовжує втрачати також живу силу у війні проти України. Лиш упродовж минулої доби вдалося ліквідувати 430 окупантів. А от від початку повномасштабного вторгнення приблизна кількість "двохсотих" ворогів – 66 280.

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