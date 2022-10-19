Нам ужасно нравится, когда враг суетится, бегает, несет потери. И помогают ему в этом наши мужественные и несокрушимые военные.

Читайте также "Все более недееспособно": британская разведка озвучила проблемы военного командования России

Оккупантам летят "подарки"

Военные из 43-й Отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило порадовали врага. К оккупантам отправился 110-килограммовый "подарочек". В сообщении, которое опубликовали в 10:00, защитники подчеркнули, что его пришлют "за минуту". Но доподлинно неизвестно, буквально ли это было так.

Как отмечают наши военные, прилетящий вблизи Донецкого аэропорта "презент" "сильно и громко отразит желание россиян идти в наступление".

Такие попытки врага уже не в первый раз. Снова в перехвате радиосвязи будет паническое: "Не бегут! Прикажите не бегут! Пусть идут в наступление! Вы меня слышите?",

– иронизируют защитники.

Ребята также подчеркнули на "прекрасном цветке", который позволяет бить по врагу. Речь идет о советской 203-миллиметровой самоходной пушке артиллерии 2С7 "Пион".

Заметим, что Донецкий аэропорт расположен в каких-то 7 километрах от Авдеевки. Этот город, а также Бахмут россияне изо всех сил пытаются захватить, но не могут достичь своей цели, неся потери.



ВСУ бьют по врагу из "Пиона" / Фото Арсения Герасименко

ВСУ также уничтожили "Метеорит"

Раньше мы рассказывали очередную ликвидированную машину врага. Нашим военным удалось превратить в металлолом советскую самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит". Ее применение – разминирование территорий. Но враг, подчеркивают защитники, использовал ее для уничтожения жилых кварталов.

Чтобы взорвать УР-77, 79 ОДШБ использовала беспилотник, с которого сбросили бомбу. Поскольку сама реактивная установка содержит 725 килограммов взрывчатки, она очень даже хорошо взлетела в воздух. Поэтому у оккупантов стало на одну машину смерти меньше.

В заключение добавим, что враг продолжает терять также живую силу в войне против Украины. Только за прошедшие сутки удалось ликвидировать 430 оккупантов. А вот с начала полномасштабного вторжения приблизительное количество "двухсотых" врагов – 66 280.

Достойно внимания – на Юге мощно сбили вражеский дрон: смотрите видео