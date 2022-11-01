Как пояснили в ДТЭК, графики будут работать в случае, если "Укрэнерго" будет необходимо сбалансировать энергосистему.
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По каким принципам будут действовать новые графики отключений
В графиках указаны только 3 возможных временных промежутка, когда для каждого адреса может отключаться электроэнергия. Энергетики делают все возможное, чтобы отключение каждого адреса длилось не более 4 часов.
В энергокомпании объяснили, что опубликованные 3 очереди не означают, что свет по одному адресу будет отсутствовать в течение всех временных промежутков. Если энергосистема будет работать корректно – отключения вообще не будут применяться.
Графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы "Укрэнерго", чтобы сбалансировать энергосистему. Отключения одной группы в рамках стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 мегаватт.
В каком случае графики не будут действовать
Если есть распоряжение сократить потребление более чем на 250 мегаватт, то отключения становятся экстренными. В таком случае график бездействует. О применении экстренных отключений клиентов будут предупреждать.
Добавим, что стабилизационные отключения необходимы для того, чтобы обеспечить работу энергосистемы Украины, которая подверглась и продолжает подвергаться массированным атакам.
В каких регионах 1 ноября не будет света
Утром в Укрэнерго сообщили , что сегодня отключение света запланировано в следующих регионах:
- в Киеве;
- Киевской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской области.
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