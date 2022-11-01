Вечером экстренное отключение света применили для жителей Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки. Света там не будет до конца дня.

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В части Киеве света не будет до конца дня

Из-за отключения света центр Киева снова объяла тьма. Большинство столичных построек остались без электроэнергии, поэтому свет горит только в окнах. Без света Майдан Независимости, Крещатик, Контрактовая площадь.

Центр Киева без света / Фото Associated Press

Вечером глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области экономить электроэнергию. Особенно с 6:00 до 17:00 и с 17:00 до 23:00.

Отметим, что в Киеве выключили свет из-за ремонта транзитной линии в Киевской области и перегрузкой оставшейся в работе линии. Из-за ремонта света частично не будет также в Черкасской области.

Ночной Киев без света / Фото Валентина Полищук (24 канал)

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