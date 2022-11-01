Вечером экстренное отключение света применили для жителей Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки. Света там не будет до конца дня.
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В части Киеве света не будет до конца дня
Из-за отключения света центр Киева снова объяла тьма. Большинство столичных построек остались без электроэнергии, поэтому свет горит только в окнах. Без света Майдан Независимости, Крещатик, Контрактовая площадь.
Центр Киева без света / Фото Associated Press
Вечером глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области экономить электроэнергию. Особенно с 6:00 до 17:00 и с 17:00 до 23:00.
Отметим, что в Киеве выключили свет из-за ремонта транзитной линии в Киевской области и перегрузкой оставшейся в работе линии. Из-за ремонта света частично не будет также в Черкасской области.
Ночной Киев без света / Фото Валентина Полищук (24 канал)
Россия массированно атаковала Украину
- Российские террористы нанесли ракетный удар по Киеву утром 31 октября. В результате в столице возникли перебои со светом и водой и даже связью.
- После ракетных обстрелов в Укрэнерго информировали, что в ряде регионов Украины 1 ноября будет отключена электроэнергия. Это связано с устранением последствий русских атак.
- В ДТЭК Киевские электросети уже обновили графики вероятных стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Графики будут работать в случае, если Укрэнерго потребуется сбалансировать энергосистему.
- Следует отметить, что 31 октября в течение 3 часов оккупанты выпустили 50 ракет по Украине, из которых силы ПВО сбили сразу 44. Кроме Киева, оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасщины, Запорожья, а также Кировоградской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.
Обратите внимание – где в Украине не будет света: смотрите видео