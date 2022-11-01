Соответствующее заявление сделала комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон. Она рассказала, что в ЕС уже готовы предоставить Украине 25,5 миллиона евро.

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Для Украины хотят увеличить финансирование

При этом Кадри Симсон отметила, что приложит усилия, чтобы финансирование для Украины было увеличено. Еврокомиссар отметила, что лично убедилась в разрушениях, которые наносят атаки России на энергосистему Украины.

В течение эскалации, нападений России на энергосистему нам нужно поддержать Украину. Я уже своими глазами увидела эти разрушения, поэтому сделаю все должное, чтобы увеличить финансовую, техническую, а также практическую помощь, которая должна поступать со стороны ЕС, наших институтов, но также со стороны наших международных партнеров и частных доноров,

– сказала Симсон.

Она рассказала, что совместно с министром энергетики Украины Германом Галущенко и энергетическим сообществом запускает кампанию, призванную привлечь частный сектор к поставке необходимого Украине оборудования.

31 октября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергетики уже использовали запас оборудования, который находился на складах для того, чтобы восстанавливать энергосистему.

Кадри Симсон приехала в Киев 1 ноября и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. По словам Зеленского, в результате терроризма со стороны России серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.