Так, у Кремлі поскаржилися, що заява на саміті "Великої двадцятки" начебто свідчить про небажання України вести переговори з Москвою. Про це повідомили росЗМІ.

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Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков цинічно зазначив: "Заява Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори".

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Що насправді сказав президент України

Президент України на саміті "Великої двадцятки" зазначив, що Москва хоче обманути всіх, заморозивши війну якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Зеленський пообіцяв, що ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації.

Також лідер держави сказав, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Володимир Зеленський наголосив, що наша країна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. Тож якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями.

Не буде жодних "Мінськів-3", які Росія порушить одразу ж після укладання. Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир,

– підкреслив президент України.

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