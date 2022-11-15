Так, в Кремле пожаловались, что заявление на саммите "Большой двадцатки" вроде бы свидетельствует о нежелании Украины вести переговоры с Москвой. Об этом сообщили РосСМИ.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично отметил: "Заявление Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни какого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры".

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Что на самом деле сказал президент Украины

Президент Украины на саммите "Большой двадцатки" отметил, что Москва хочет обмануть всех, заморозив войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми. Зеленский пообещал, что мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию.

Также лидер государства сказал, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. Если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями.

Не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения. Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир,

– подчеркнул президент Украины.

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