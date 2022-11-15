Об этом рассказала журналист 24 канала София Трощук, непосредственно побывавшая в Брюсселе. По ее словам, накануне состоялось заседание Совета ЕС по иностранным делам, где в онлайн-режиме выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Он подчеркнул, что сейчас Россия хочет взять паузу, чтобы подготовить более жесткое нападение, а также выделил 10 шагов, необходимых для того, чтобы Украина и Евросоюз выстояли эту тяжелую военную зиму. В частности речь идет о санкциях, оборонной и финансовой поддержке Украины, а также других шагах, которые важны для того, чтобы Украина в партнерстве с ЕС победила, а Россия – потерпела поражение.