Об этом из Брюсселя сообщает журналистка 24 канала София Трощук.
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"Новости украинской войны очень хороши для украинцев. Кроме возвращения Херсона, российская армия отступает. Это очень хорошая новость. Кажется, стратегия военной поддержки Украины была удачной", – сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
О чем говорил представитель ЕС
Борель отметил, что, несмотря на освобождение Херсона и другие успехи военных, нужно продолжать помогать Украине. Россия не будет останавливать свою агрессию.
Должны продолжать поддерживать Украину нашей военной мощью, оказывать давление на Россию и обращаться к остальному миру, столкнувшемуся с последствиями этой войны, – сказал Борель.
Обратите внимание – Зеленский посетил освобожденный Херсон: смотрите видео
Как Евросоюз поддерживает Украину: последние новости
- Тысячи украинских военных примут участие в EUMAM – Миссии помощи Европейского Союза Украине. На 2 года тренировок потратят 106 миллионов евро.
- В ЕС готовы к ограничению цен на российскую нефть. Еще не определили уровень цены.
- Комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала, что для Украины готовят поддержку на сумму 25,5 миллионов евро. Деньги предусмотрены для неотложных нужд, связанных с электроэнергией.