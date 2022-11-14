Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон.

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За кулисами саммита будет обсуждаться дальнейшая судьба России

Шейтельман отметил, что за кулисами саммита G20 будут обсуждать дальнейшую судьбу России. ВСУ освободили Херсон как раз накануне саммита, а Зеленский посетил город в первый день работы G20. Теперь об этом говорят участники саммита, понимая разницу между украинскими и российскими властями, ведь Путин так и не посетил ни одну оккупированную территорию, даже Донбасс за все 8 лет.

Визит Зеленского в Херсон станет еще одним ударом не только по Лаврову, но и по российской позиции, представленной на G20. Есть формула, что Украину нельзя обсуждать без Украины и с ней согласны все страны Запада, все наши союзники. Однако при этом Россию можно обсуждать без России,

– заметил политтехнолог.

Лавров будет сидеть отдельно

Он продолжил, что Лавров будет сидеть отдельно и участия в обсуждении будущего России принимать не будет. Вероятно, эта дискуссия может быть закрытой. А глава российской делегации будет сидеть отдельно за детским столиком, а не с "большими дядями",

"Ведь Путин не решился приехать. Кстати, за это его уже успели осудить. Мол, это несерьезно, на что вы теперь рассчитываете после отказа ехать разговаривать", – подчеркнул Шейтельман.

Украина интересна всем

По его словам, визит Зеленского в Херсон воспринимается за границей как чудо и настоящий подвиг. Президент Украины поехал в деоккупированный город фактически сразу, там еще не успели даже провести разминирование. Никто из лидеров G20 на такое не способен, поэтому каждый из них восхищается мужеством украинского президента, а вместе с тем и всего украинского народа.

Конечно, все будут говорить с Украиной. Понятно, что нужно делать с Украиной в будущем. Ее нужно брать в Евросоюз, помочь ей восстановить экономику, инфраструктуру и т.д., и весь мир к этому готов,

– подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман о том, что визит Зеленского в Херсон станет ударом по позиции России на G20: смотрите видео

Главный вопрос – что делать с Россией

По его мнению, главным вопросом остается: "Что делать с проигравшей Россией?":

Как отобрать у нее ядерное оружие, чтобы она не планировала новые войны.

Как быть с униженной Россией.

Как быть с Россией без Путина.

Кого приводить к власти в России и как с ним говорить.

"Если СМИ не врут, то сейчас в Турции проходят секретные переговоры между Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, и руководителем ЦРУ США. Это не 100% информация, но похожая на достоверную. То есть, сейчас могут идти разговоры о "формуле Зеленского" с определенными корректировками, например, отдать Крым не сразу, а через несколько лет", – подытожил Шейтельман.

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