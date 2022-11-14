Формат саммитов G20 не предполагает принятия решений через голосование участников. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Эксперт отметил, что с точки зрения Украины, как страны, страдающей от войны, вполне закономерно просить страны исключить Россию из G20.

Не нужно возлагать чрезмерные ожидания, что нас услышат в этом вопросе. Мы делаем то, что от нас зависит и максимально радикализируем всю международную дипломатию в направлении осуждения и ограничений касательно России, которые только могут быть,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, также нужно понимать, что G20 – это площадка, на которой представлены в том числе и дружественные по отношению к России страны, и без их согласия это исключение является, как минимум, невозможным.

"В начале активной фазы войны в США заявляли, что будут добиваться исключения России из G20. С тех пор прошло уже более полугода и такая риторика исчезла. То есть я не думаю, что даже голосование по этому поводу будет. Это не тот формат коммуникации, в котором происходит голосование", – добавил аналитик.

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По его мнению, у G20 не будет такой же "консолидированной позиции среди участников", как среди стран G7, ранее исключивших Россию из G8. В то же время Вигиринский заверил, что Президент Владимир Зеленский "от имени всего украинского народа" может апеллировать к таким мерам в отношении России.

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