Формат самітів G20 не передбачає прийняття рішень через голосування учасників. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Експерт зазначив, що з точки зору України, як країни, яка страждає від війни, цілком закономірно просити країни виключити Росію з G20.

Не потрібно покладати надмірні очікування на те, що нас почують у цьому питанні. Ми робимо те, що від нас залежить й максимально радикалізуємо всю міжнародну дипломатію в напрямку засудження й обмежень щодо Росії, які тільки можуть бути,

– пояснив оглядач.

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За його словами, також треба розуміти, що G20 – це майданчик, на якому представлені в тому числі й дружні щодо Росії країни, й без їхньої згоди це виключення є, як мінімум, неможливим.

"На початку активної фази війни у США заявляли, що домагатимуться виключення Росії з G20. З того часу минуло вже понад пів року і така риторика зникла. Тобто я не думаю, що навіть голосування щодо цього буде. Це не той формат комунікації, в якому відбувається голосування", – додав аналітик.

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На його думку, у G20 не буде такої ж "консолідованої позиції серед учасників", як серед країн G7, які раніше виключили Росію з G8. Водночас Вігірінський запевнив, що Президент Володимир Зеленський "від імені всього українського народу" може апелювати до таких заходів щодо Росії.

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