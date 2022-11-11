Все тому, що у світі все ще є симпатики Кремля, які знаходять свої "пояснення" для легітимізації участі Росії у самітах. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський.
Зверніть увагу Вирішив залишитися дома: Фейгін припустив, чому Путін не їде на G20
Прокремлівська "група підтримки"
Експерт зазначив, що принаймні найближчим часом Росію не виключать зі складу "Великої двадцятки", з огляду на приховану підтримку інших країн-учасниць групи G20.
Юридично цього не буде, а фактично – так. У "двадцятці" представлений дуже широко, на відміну від "сімки", так званий "глобальний Південь". А більшість цих країн намагаються дотримуватись політики "нейтралітету" щодо війни Росії проти України,
– пояснив оглядач.
На його думку, зокрема Індія та Китай категорично проти використання ядерної зброї, але вони закликають до миру й просто не готові виключати Росію з переліку G20.
"Вони сприймають себе частиною колишнього колоніального світу, що протистоїть глобальному Заходу. І навіть Путіна якимось краєм свідомості вони сприймають як якусь противагу західним країнам", – додав аналітик.
Чому життя Путіна під загрозою: дивіться відео
Коли зміниться світоустрій
За словами Піонтковського, ситуація у міжнародних відносинах нагадує світову війну, після закінчення якої сформують новий світоустрій.
Після кожної світової війни встановлюється нова інфраструктура міжнародної безпеки, нова система інститутів та союзів. Її визначають держави-переможниці. А провідними державами будуть Україна, Велика Британія та США,
– переконаний публіцист.
Він вказав, що трансформацій зазнає не лише "Велика двадцятка", але, перш за все, ООН.
"В ООН є безглузде "правом вето" для держави, яка вчинила агресивні дії стосовно сусідів. Зачекаємо ще недовго, Кремлю "здавати" лишилося зовсім трохи до перемоги ЗСУ", – іронічно підмітив експерт.
Читайте також Зеленський таки візьме участь у саміті G20: Подоляк розповів про "програму-мінімум"
Чому Путін відмовився від участі у G20
Оглядач зауважив, що відмова Путіна навіть від онлайн-участі у саміті країн G20 і заяви про "вихід" з Херсона – це історії, які лежать в одній площині.
Фантастична заява, де Путін намагався подати свою поразку під Херсоном як "жест доброї волі" щодо "українських партнерів". Це він про "наркоманів і клоунів", про які говорив 9 місяців? Він пригнічений і зламаний чоловік,
– розповів аналітик.
Він переконаний, що все свідчить про те, що "Херсон добив Путіна".
"З таким настроєм й з такою фізіономією не можна навіть в онлайн показуватись", – вважає публіцист.
Радимо "Це може зламати світовий порядок": чи можуть збити літак Путіна дорогою на G20
Внесок КНР та Індії
Піонтковський зазначив, що Китай та Індія вже зробили "свій внесок" у війні Росії проти України.
Було дуже серйозні попередження щодо неможливості використання тактичної ядерної зброї в Україні. Це йому сказали Китай та Індія у Самарканді, звідки він приїхав таким же "опущеним". Його шокував цей прийом, оскільки він думав, що їде до союзників,
– переконаний експерт.
Він вказав, що на саміті ШОС йому влаштували "виволочку" і пояснили, що "так не поводяться у 21 столітті".
"Після цього Сі Цзіньпін те саме заявив під час спільного виступу із Шольцом. Тепер всі мають намір той самий заклик включити до рішення "Великої двадцятки". Це теж дуже серйозний внесок у приборкання Путіна. Решту зроблять ЗСУ", – резюмував Піонтковський.
Вас також може зацікавити – чому Путін боїться їхати на самі G20: дивіться відео
Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде президент Росії. Також у МЗС України закликали відкликати запрошення Путіну й виключити Росію з групи, адже "терористи не можуть сидіти за одним столом зі світовими лідерами".
- Президент США Джо Байден також відмовляється зустрітися з Владіміром Путіним під час саміту G20. Він не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.
- Згодом в ОП підтвердили, що Зеленський візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки". Український гарант готує для країн-учасниць низку важливих політичних меседжів.
- Водночас стало відомо, що Путін не поїде на саміт G20, а замість себе відправляє туди Лаврова.