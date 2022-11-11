Все тому, що у світі все ще є симпатики Кремля, які знаходять свої "пояснення" для легітимізації участі Росії у самітах. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський.

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Прокремлівська "група підтримки"

Експерт зазначив, що принаймні найближчим часом Росію не виключать зі складу "Великої двадцятки", з огляду на приховану підтримку інших країн-учасниць групи G20.

Юридично цього не буде, а фактично – так. У "двадцятці" представлений дуже широко, на відміну від "сімки", так званий "глобальний Південь". А більшість цих країн намагаються дотримуватись політики "нейтралітету" щодо війни Росії проти України,

– пояснив оглядач.

На його думку, зокрема Індія та Китай категорично проти використання ядерної зброї, але вони закликають до миру й просто не готові виключати Росію з переліку G20.

"Вони сприймають себе частиною колишнього колоніального світу, що протистоїть глобальному Заходу. І навіть Путіна якимось краєм свідомості вони сприймають як якусь противагу західним країнам", – додав аналітик.

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Коли зміниться світоустрій

За словами Піонтковського, ситуація у міжнародних відносинах нагадує світову війну, після закінчення якої сформують новий світоустрій.

Після кожної світової війни встановлюється нова інфраструктура міжнародної безпеки, нова система інститутів та союзів. Її визначають держави-переможниці. А провідними державами будуть Україна, Велика Британія та США,

– переконаний публіцист.

Він вказав, що трансформацій зазнає не лише "Велика двадцятка", але, перш за все, ООН.

"В ООН є безглузде "правом вето" для держави, яка вчинила агресивні дії стосовно сусідів. Зачекаємо ще недовго, Кремлю "здавати" лишилося зовсім трохи до перемоги ЗСУ", – іронічно підмітив експерт.

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Чому Путін відмовився від участі у G20

Оглядач зауважив, що відмова Путіна навіть від онлайн-участі у саміті країн G20 і заяви про "вихід" з Херсона – це історії, які лежать в одній площині.

Фантастична заява, де Путін намагався подати свою поразку під Херсоном як "жест доброї волі" щодо "українських партнерів". Це він про "наркоманів і клоунів", про які говорив 9 місяців? Він пригнічений і зламаний чоловік,

– розповів аналітик.

Він переконаний, що все свідчить про те, що "Херсон добив Путіна".

"З таким настроєм й з такою фізіономією не можна навіть в онлайн показуватись", – вважає публіцист.

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Внесок КНР та Індії

Піонтковський зазначив, що Китай та Індія вже зробили "свій внесок" у війні Росії проти України.

Було дуже серйозні попередження щодо неможливості використання тактичної ядерної зброї в Україні. Це йому сказали Китай та Індія у Самарканді, звідки він приїхав таким же "опущеним". Його шокував цей прийом, оскільки він думав, що їде до союзників,

– переконаний експерт.

Він вказав, що на саміті ШОС йому влаштували "виволочку" і пояснили, що "так не поводяться у 21 столітті".

"Після цього Сі Цзіньпін те саме заявив під час спільного виступу із Шольцом. Тепер всі мають намір той самий заклик включити до рішення "Великої двадцятки". Це теж дуже серйозний внесок у приборкання Путіна. Решту зроблять ЗСУ", – резюмував Піонтковський.

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