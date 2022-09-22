Наприклад, ООН у такому вигляді, як є зараз, існувати більше не зможе, оскільки ніяк не впливає на поведінку тієї ж росії. Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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ООН потребує реформування

Так, сьогодні не лише Байден, а той же Шольц та інші говорять про необхідність реформування ООН в цілому і розширення кількості постійних членів Радбезу. Наприклад, за допомогою таких країн як Японія, Німеччина та Індія.

"Крім того, це нонсенс, коли країна-терористка, яка масово вбиває цивільне населення, використовує ядерну зброю як шантаж, а АЕС як об'єкти надвеликого ризику, й досі перебуває в ООН, як постійний член Ради безпеки", – зауважив Подоляк.

Нонсенс, що Росія, яка по суті, розпочала третю світову війну, має блокуюче право голосу. І про це треба активніше говорити. Щобільше – процеси трансформації ООН також будуть вже починатися. Про це говорять всі ключові лідери світу,

– наголосив радник голови ОП.

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Україна буде ініціатором трансформаційних процесів

На думку Подоляка, перемога нашої країни важлива не тільки для нас з точки зору держави, яка захищає своє право на існування і свою територію, а зокрема й для того, щоб були запущені великі трансформаційні процеси у всьому світі.

"Для того, щоб запобігти таким конфліктам і війнам. І Україна має перемогти, тому що вона буде ініціатором всіх процесів. Ми будемо жорстко потребувати від світових інституцій, щоб вони змінювалися", – пояснив радник голови ОП.

І ми це зможемо зробити. Бо коли ти виграєш війну, особливо в такого суперника, якого всі боялися, це дає тобі великий карт-бланш, і ти можеш змінити цей світ з точки зору функціонування безпекового контуру. Це буде ключове завдання України. Ми отримаємо на це і мандат, і право, і ініціативу,

– зазначив Подоляк.

"Для України немає жодного іншого шансу, ніж виграти. Чому? Бо від цього буде залежати хід людської історії. Інакше – людство перейде до великої кількості подібних конфліктів і війн", – підсумував радник голови ОП.