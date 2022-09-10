Є дещо важливіше за реформування Радбезу

Зокрема, мова йде про відмову від використання вето, яке неодноразово застосовувала росія. Утім, Радбез до чи після реформування навряд чи допоможе зупинити війну в Україні. Про це 24 каналу розказав політолог Тарас Семенюк.

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Він вважає, що Радбез ООН не змусить росію залишити наші території та вивести війська, а тому й сенсу витрачати чимало зусиль на реформацію немає.

Для нас основне – це дії Збройних сил України на полі бою. Саме там підписуються переможні мирні угоди. А Радбез ООН чи інші міжнародні інституції всього-на-всього будуть верифікувати це як доконаний акт,

– констатував політолог.

Він зауважив, що нашою стратегічною ціллю є не реформування Радбезу, а те, щоб росія понесла покарання. Саме для цього українські прокурори з початку повномасштабної війни збирають доказову базу, так званий корпус доказів злочинів росії проти українського народу. Він буде розглядатися у Міжнародному кримінальному суді, де має бути винесено відповідний вирок.

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