Є дещо важливіше за реформування Радбезу
Зокрема, мова йде про відмову від використання вето, яке неодноразово застосовувала росія. Утім, Радбез до чи після реформування навряд чи допоможе зупинити війну в Україні. Про це 24 каналу розказав політолог Тарас Семенюк.
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Він вважає, що Радбез ООН не змусить росію залишити наші території та вивести війська, а тому й сенсу витрачати чимало зусиль на реформацію немає.
Для нас основне – це дії Збройних сил України на полі бою. Саме там підписуються переможні мирні угоди. А Радбез ООН чи інші міжнародні інституції всього-на-всього будуть верифікувати це як доконаний акт,
– констатував політолог.
Він зауважив, що нашою стратегічною ціллю є не реформування Радбезу, а те, щоб росія понесла покарання. Саме для цього українські прокурори з початку повномасштабної війни збирають доказову базу, так званий корпус доказів злочинів росії проти українського народу. Він буде розглядатися у Міжнародному кримінальному суді, де має бути винесено відповідний вирок.
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Кислиця "розніс" росіян на черговому засіданні Радбезу
- Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вкотре поставив на місце росіян на черговому засіданні Ради Безпеки, яке, традиційно, не обійшлося без вигадок та брехні російської сторони.
- До слова, цей Радбез знову скликала сама країна-агресорка, щоб обговорити питання постачання озброєння та допомоги Україні від міжнародних партнерів.
- Кислиця наголосив, що своїми діями росія порушує усі норми та принципи міжнародного права і лише вона відповідальна за те, що Радбез не здатен ефективно виконувати свої функції. Також він порівняв путіна із Гітлером, якого також допомогли перемогти єдність та американський ленд-ліз.
- Постпред України зауважив, що росіяни страждають на галюцинації, а тому делегатів країни-терористки слід відвезти на терапію, а самій росії та її військовим – здатися та покинути території України.