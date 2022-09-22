К примеру, ООН в таком виде, как есть сейчас, существовать больше не сможет, поскольку никак не влияет на поведение той же россии. Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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ООН нуждается в реформировании

Так, сегодня не только Байден, а тот же Шольц и другие говорят о необходимости реформирования ООН в целом и расширении числа постоянных членов Совбеза. К примеру, с помощью таких стран как Япония, Германия и Индия.

"Кроме того, это нонсенс, когда страна-террорист, которая массово убивает гражданское население, использует ядерное оружие как шантаж, а АЭС как объекты сверхбольшого риска до сих пор находится в ООН, как постоянный член Совбеза", – отметил Подоляк.

Нонсенс, что россия, по сути, начавшая третью мировую войну, имеет блокирующее право голоса. И об этом нужно активнее говорить. Более того– процессы трансформации ООН также будут уже начинаться. Об этом говорят все ключевые лидеры мира,

– подчеркнул советник главы ОП.

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Украина будет инициатором трансформационных процессов

По мнению Подоляка, победа нашей страны важна не только для нас с точки зрения государства, защищающего свое право на существование и свою территорию, а в том числе и для того, чтобы были запущены большие трансформационные процессы по всему миру.

"Для того, чтобы предотвратить такие конфликты и войны. И Украина должна победить, потому что она будет инициатором всех процессов. Мы будем жестко требовать от мировых институций, чтобы они менялись", – пояснил советник главы ОП.

И мы сможем это сделать. Ведь когда ты выиграешь войну, особенно у такого соперника, которого все боялись, это дает тебе большой карт-бланш, и ты можешь изменить этот мир с точки зрения функционирования контура безопасности. Это будет ключевая задача Украины. Мы получим на это и мандат, и право, и инициативу.

– отметил Подоляк.

"Для Украины нет никакого другого шанса, как выиграть. Почему? Потому что от этого будет зависеть ход человеческой истории. Иначе – человечество перейдет к большому количеству подобных конфликтов и войн", – подытожил советник главы ОП.