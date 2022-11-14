Кулеба поблагодарил всех, кто верит в победу Украины. Глава МИД Украины подчеркнул, что они не пожалеют, что заняли такую позицию.

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Во время выступления Кулеба перечислил десять важнейших моментов – десять шагов, которые гарантируют, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму. В частности, говорится о санкциях против России, оборонной поддержке и макрофинансовой помощи для Украины, а также – создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Глава МИД Украины подчеркнул, что также хочет обратить внимание на украинское видение мира. Кулеба подчеркнул, что в последнее время есть спекуляции по этой теме, поэтому важно, чтобы цивилизованный мир был на одной волне.

Кулеба заявил, что Украина никогда не желала этой войны.

Никакая другая страна мира не стремится к наступлению мира в Украине так сильно, как сама Украина. Но мы также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет миру. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только это сможет сделать,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что Путин не желает никаких компромиссов. Владимир Зеленский четко подчеркнул, что Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ.

В Евросоюзе отреагировали на освобождение Херсона

Украина поддерживает весь цивилизованный мир.

Жозеп Борель заявил, что освобождение Херсона – очень хорошая новость. Российские оккупанты отступают. В ЕС продолжат поддерживать Украину. Кроме того, продолжится давление на Россию.

Тем временем на российских болотах продолжается истерика из-за успеха ВСУ.

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