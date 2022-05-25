Россия не сидит без дела

Вот почему пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову.

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Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира.

Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее.

Красные линии

Так вот, чтобы не было двусмысленности. Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении – ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию.

Не может быть и речи о замораживании конфликта.

Во-первых, любая заморозка – это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны. Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3.

Во-вторых, геополитические "стратеги" говорят о территориях, но никто не говорит о людях. С начала войны свой дом покинули уже 13 миллионов украинцев. Эти люди не вернутся жить на оккупированные территории или в "серую" зону боевых действий. Потому что это рискованно. А значит, у нас не будет экономики.

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Собираются ли призывающие к замораживанию войны пожизненно содержать наших переселенцев? Есть серьезные сомнения в этом. Миллионы украинцев также оказались под оккупацией, и мы не позволим никому торговать их судьбой, сидя в уютном кресле в не воюющей стране.

Возможны ли переговоры

Всякая война завершается за столом переговоров, и эта не будет исключением. Но переговоры станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться. Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать.

Никто в мире не заинтересован в продолжительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?

Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием.

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