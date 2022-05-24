Вот те же многие как-то вообще не хотят принять неприятную правду. Вот вообще. Я уже как попугай об этом писал раз надцать.

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Украина нарушила все планы

Осенью Украина (в лице военно-политического руководства) повела себя очень плохо и неконструктивно – отказалась по-тихому сдаться России. Отказалась капитулировать и превращаться в большое ОРДЛО.

Как до этого отказывалась сдаться на переговорах. Хотя нас очень убедительно "предупреждали". Оружия не давали, санкции превентивные не вводили, но "предупреждали" из всех утюгов.

В феврале мы повели себя ещё хуже, но уже не только власть, а, в первую очередь, армия и народ в целом. Мы всем народом тупо не поняли намёков и не сдались за 3 дня. Уже дипломаты наши прямым текстом рассказывают, что им вещали в лицо европейские партнёры: расслабьтесь, потерпите, через несколько часов вас уже не будет, зачем обострять?

То есть, мы вот этим своим героизмом масштабно испортили уважаемым людям планы. И теперь не очень понятно, что с нами делать.

Новая стратегия

Вроде как бросить нас в одиночестве и понудить к капитуляции – плохо выглядит.

Тем более, что общества разных стран действительно прониклись нашим сопротивлением Мордору, которого они дико боятся. Этим обществам нужно поменять картинку. А смена картинки начинается через смену дискурса.

Поэтому устами разных политических пенсионеров и забывших принять таблетки госдеятелей прошлого формируют вилку, в которой, с одной стороны – ядерная война (лайт версия: глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и так далее), а с другой – усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24.02, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой).

И вот сейчас мы наблюдаем, как раскручивается маховик приучения людей к этой мысли.

В качестве стимулирующих средств будет применяться множество специально созданных кризисов, а также органически возникающие проблемы.

Самое лобовое: на фоне ареста Додона попробуют качнуть Молодову, чуть позже сделают реальностью намёки по поводу войны на Балканах. То есть, Москва будет формировать мотивацию договариваться, разжигая "пожарчики" в Европе.

Противодействие капитулянтам

Надо отметить, что на Западе не все готовы идти на поводу у Москвы, иначе нас бы уже прикончили. Есть целые страны и дружественные группы влияния, у которых интересы совпают с нашими.

Поэтому не стоит зацикливаться на излияниях маразматиков с громкими именами. Война идёт на многих фронтах. На всех фронтах придётся сражаться, чтобы улучшить позицию Украины на будущих переговорах.

Чем яростнее наше сопротивление и умнее работа с партнёрами и их обществами, тем больше мотивации умиротворить Кремль другими трофеями.

Пример навскидку

Грузия теряет в глазах Москвы потенциал страны-сервиса по обходу санкций, поэтому может быть переквалифицирована в небольшой, но хоть какой-то трофей.

Если в Южной Осетии замутят референдум по присоединению к России, там легко могут устроить "спецоперацию" по успешной защите нового "субъекта федерации" от грузинских "бендеровцев" и "фашистов".

Ну, и под этим соусом временно отползти. Временно.

Так что выбор у нас очевидный. Арбайтен.

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: