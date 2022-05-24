Судя по информационным сообщениям, сопредседателями группы выступили нардепы Игорь Абрамович и Максим Ефимов. В ее состав вошли 17 депутатов, преимущественно представители бывшей ОПЗЖ, недавно запрещенной.

Читайте на "Цензор.НЕТ " В Раде создали новую депутатскую группу "Восстановление Украины"

Неразборчивые бизнесмены

Почти все члены новой депутатской группы – выходцы из бизнеса. Бывшие представители ОПЗЖ, вошедшие в состав этой группы, в свое время примкнули к ОПЗЖ чисто конъюнктурно, чтобы легче было попасть в парламент.

Активной пророссийской позицией они, как правило, не отличались. Это был бизнес, связанный с политикой.

Сейчас они хотят отделиться даже от бывших коллег по ОПЗЖ, которые пытаются провести определенный ребрендинг этой партии. И это верно. Пусть поздно, пусть в результате драматических обстоятельств для страны, но и для некоторых из указанных депутатов тоже свои прежние ошибки надо исправлять.

Лояльные

Для некоторых из этой группы это очередное проявление политической конъюнктуры, но сейчас они понимают, что нужно демонстрировать лояльность своей стране.

Подчеркиваю, не только лояльность к власти (с этим, скорее всего, проблем не будет), а к стране и государству. И это должна быть не только чисто формальная лояльность, в частности, в законотворческом процессе, но и активная помощь государству и Вооруженным Силам Украины в тех регионах и отраслях экономики Украины, где работают эти депутаты.

Наказывать или не наказывать

Сейчас немало голосов в пользу того, что всех бывших представителей ОПЗЖ нужно показательно наказать, лишить депутатских мандатов. Но, во-первых, не так-то просто это сделать юридически корректно. И это нужно принимать во внимание.

Во-вторых, следует действовать гибко и дифференцированно. Не нужно делить всех только на своих и врагов.

Наказывать нужно тех, кто встал на сторону врага, и нужно спрашивать тех, кто не поддерживает во время войны собственное государство.

Из других бывших оппонентов (тем более сугубо конъюнктурных) лучше сделать лояльных партнеров, чем отвергать их во враждебное состояние.

Если действовать, исходя только из императива нетерпимости, то это будет только в пользу врага и может усилить его потенциал. А так измельчение прежней ОПЗЖ и лояльность ее бывших представителей к государству в целом работает на интересы страны. Хотя и дальше нужно уделять пристальное внимание деятельности всех этих депутатов. Они должны своими делами продемонстрировать, что сделали правильные выводы.

Информационный вакуум

В заключение об информационной стороне парламентских дел. Когда появилась информация о новой депутатской группе, я попытался открыть на сайте Верховной Рады информацию и об этой группе, ее составе, отдельных депутатах, вошедших в ее состав, но данные вообще по народным депутатам, по отдельным фракциям и депутатским группам почему-то не открываются.

В чем здесь дело – сайт на реконструкции или временно закрыли эту информацию на время войны?

Не думаю, что эта информация слишком секретна, ее в конце концов можно найти и в других источниках. Поэтому руководству Верховной Рады стоило бы разобраться с работой своего сайта.