Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак заявив, що російська стратегія "перечікування, щоб на Заході втомилися, працювати не буде".

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Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною,

– сказав британський прем'єр.

Очікують, що члени НАТО обговорять форму цих угод на саміті у Вільнюсі у липні.

Сунак наголосив, що обіцянки Заходу про довгострокову підтримку спрямовані як на те, щоб Україна не мала сумнівів у своїй здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильний та єдиний курс дій для Росії – піти та зупинити війну", – сказав Сунак.

Зверніть увагу! Сьогодні, 24 травня, до України приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він зустрівся зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Військова допомога Великої Британії: