Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак заявив, що російська стратегія "перечікування, щоб на Заході втомилися, працювати не буде".
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Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною,
– сказав британський прем'єр.
Очікують, що члени НАТО обговорять форму цих угод на саміті у Вільнюсі у липні.
Сунак наголосив, що обіцянки Заходу про довгострокову підтримку спрямовані як на те, щоб Україна не мала сумнівів у своїй здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.
"Правильний та єдиний курс дій для Росії – піти та зупинити війну", – сказав Сунак.
Військова допомога Великої Британії:
- Напередодні Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія працюватиме разом зі США, Нідерландами, Бельгією та Данією, аби надати Україні необхідну бойову авіаційну спроможність.
- Міністр Великої Британії підкреслив, що війна проти нашої держави входить у критичну стадію. Власне, це штовхає його країну на підтримку України доти, доки ми потребуватимемо цього.
- 11 травня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес офіційно повідомив, що Україна отримала далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.