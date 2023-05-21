Как мы отметили, об объявлении очередного пакета военной помощи стало известно после начала встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена. Его общая сумма составляет 375 миллионов долларов.

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Что войдет в пакет помощи

Войско нашего государства получит дополнительное вооружение для обороны Украины. Речь идет о:

дополнительных боеприпасах для HIMARS;

артиллерийских снарядах;

противотанковых управляемых ракетах TOW;

противотанковых системах Javelin и AT-4;

мостовых системах;

бронированных медицинских машинах;

грузовиках и прицепах для перевозки тяжелой техники;

тепловизионных системах;

запчастях и другом полевом оборудовании.

Напомним, что накануне Джо Байден принял историческое решение. Он поддержал обучение украинских пилотов и механиков, а также поставку Украине многоцелевых истребителей F-16.

Кто мог "дожать" Байдена с решением о F-16

Журналисты, ссылаясь на официальные лица в США, отметили, что главной силой в администрации был госсекретарь Энтони Блинкен. Он добивался разрешения союзникам передать истребители Украины. Также активно работал с разными государствами в рамках НАТО, чтобы продвигать политику вперед.

В издании также напомнили, что Энтони Блинкен сыграл аналогичную роль раньше. Тогда НАТО стояло в тупике относительно того, предоставлять ли нашему государству современные танки.

Лишь после того, как Блинкен подтолкнул Белый дом одобрить передачу ВСУ танки M1 Abrams, аналогичное решение приняла Германия по Leopard 2. И это при том, что Пентагон не хотел давать тяжелые машины нашему государству.

Отметим, что 21 мая Владимир Зеленский выступил на сессии саммита "Большой семерки". Это впервые глава нашего государства делал это не в режиме онлайн, а лично. В частности, он отметил важность F-16 в Украине как для нашей страны, так и всего мира.

Когда наши пилоты будут знать F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире.

– подчеркнул он.

По его словам, это позволит создать полноценный щит над небом Украины. Более того, нашей стране удастся выйти "на путь устранения разрыва в возможностях".