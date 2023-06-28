Про придбання пускових установок NASAMS повідомив литовський лідер. Разом до перемоги, наголосив Науседа.

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Президент Литви зазначив, що його держава придбала дві пускові установки NASAMS, які відправлять Україні.

Протиповітряна оборона є ключовою в боротьбі України проти агресора. З нетерпінням чекаю нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги,

– підкреслив Науседа.

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Президент Литви прибув до Києва