О приобретении пусковых установок NASAMS сообщил литовский лидер. Вместе к победе, отметил Науседа.

Смотрите также США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Президент Литвы сказал, что его государство приобрело две пусковые установки NASAMS, которые отправят Украину.

Противовоздушная оборона является ключевой в борьбе Украины против агрессора. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Вместе к победе,

– подчеркнул Науседа.

Читайте также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС

Президент Литвы прибыл в Киев