Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, комплексы NASAMS очень помогут в защите украинского неба.

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"NASAMS относится к системе малого или среднего радиуса действия. Это очень эффективный комплекс по перехвату крылатых ракет, дронов-камикадзе, вертолетов, истребителей", – отметил Коваленко.

NASAMS усилят защиту украинского неба: смотрите видео

Любая военная помощь мощная, особенно когда речь идет о такой маленькой стране, как Литва. Поэтому благодаря двум комплексам NASAMS Украина сможет увеличить эффективность своей ПВО.


Какие ракеты может сбивать Украина / Инфографика 24 Канала

NASAMS для Украины: последние новости

  • О приобретении для Украины двух NASAMS сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. Он 28 июня прибыл с дипломатическим визитом в Киев.
  • Ранее Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Примерная стоимость системы и оборудования к ней составляет примерно 285 тысяч долларов.
  • Кроме того, Министерство обороны США заключило новый контракт на производство ракет типа AMRAAM, часть из которых передадут Украине. Они предназначены для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.