Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, комплексы NASAMS очень помогут в защите украинского неба.

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"NASAMS относится к системе малого или среднего радиуса действия. Это очень эффективный комплекс по перехвату крылатых ракет, дронов-камикадзе, вертолетов, истребителей", – отметил Коваленко.

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Любая военная помощь мощная, особенно когда речь идет о такой маленькой стране, как Литва. Поэтому благодаря двум комплексам NASAMS Украина сможет увеличить эффективность своей ПВО.

Обратите внимание! NASAMS – это норвежский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Его максимальная дальность поражения колеблется в пределах от 25 до 50 километров, а максимальная высота поражения – от 15 до 25 километров. Основными преимуществами ЗРК являются мобильность и высокая точность, ведь NASAMS способен поражать до 85% целей.



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