Аналітики ISW відзначили зміни на фронтах та своїх картах. Просування фіксували й у російської армії, і у ЗСУ. 24 Канал розповідає докладніше.
Дивіться також Путін намагається домогтися від США "максимальних поступок", – ISW
Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 лютого
- 20 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Те саме стосується Харківщини, Куп'янського напрямку, Лиманського та на Борову.
- Росіяни продовжили атакувати на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Наступали в межах Часового Яру та в околицях. Так само і в Торецьку та на південний захід від міста в районі Леонідівки, і так само на Курахівському напрямку. Але на жодній з цих ділянок успіхів не мали.
- На Покровському ж напрямку зафіксовані просування і окупантів, і ЗСУ. Російські війська наступали під самим Покровськом і біля багатьох населених пунктів поруч. Геолокаційні кадри підтвердили просування в центрі села Запоріжжя.
Бойові дії в Україні та Росії за 20 лютого / Карти ISW
До теми Понад 1100 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 20 лютого
- Українські сили контратакували поблизу Мирного та Звірового. Геолокаційні кадри від 20 лютого вказують, що вони теж просунулися в центрі Запоріжжя, що на південний захід від Покровська.
- Також російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Вони наступали в районі Нових Комарів, тут фіксували механізований штурм, Новоочеретуватого та інших поселень. Просування росіян геолокаційні кадри засвідчили на південь від Новосілки.
- 20 лютого російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Про наземні дії на Херсонському напрямку повідомлень не було.