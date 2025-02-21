Аналітики ISW відзначили зміни на фронтах та своїх картах. Просування фіксували й у російської армії, і у ЗСУ. 24 Канал розповідає докладніше.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 21 лютого

20 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Те саме стосується Харківщини , Куп'янського напрямку, Лиманського та на Борову .

області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Те саме стосується , Куп'янського напрямку, Лиманського та на . Росіяни продовжили атакувати на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Наступали в межах Часового Яру та в околицях. Так само і в Торецьку та на південний захід від міста в районі Леонідівки, і так само на Курахівському напрямку. Але на жодній з цих ділянок успіхів не мали.

напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Наступали в межах та в околицях. Так само і в та на південний захід від міста в районі Леонідівки, і так само на Курахівському напрямку. Але на жодній з цих ділянок успіхів не мали. На Покровському ж напрямку зафіксовані просування і окупантів, і ЗСУ. Російські війська наступали під самим Покровськом і біля багатьох населених пунктів поруч. Геолокаційні кадри підтвердили просування в центрі села Запоріжжя.

Бойові дії в Україні та Росії за 20 лютого / Карти ISW

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Українські сили контратакували поблизу Мирного та Звірового. Геолокаційні кадри від 20 лютого вказують, що вони теж просунулися в центрі Запоріжжя , що на південний захід від Покровська .

, що на південний захід від . Також російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки . Вони наступали в районі Нових Комарів, тут фіксували механізований штурм, Новоочеретуватого та інших поселень. Просування росіян геолокаційні кадри засвідчили на південь від Новосілки .

. Вони наступали в районі Нових Комарів, тут фіксували механізований штурм, Новоочеретуватого та інших поселень. Просування росіян геолокаційні кадри засвідчили на південь від . 20 лютого російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Про наземні дії на Херсонському напрямку повідомлень не було.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська нещодавно просунулися під Покровськом, а російські – також біля Покровська та ще поблизу Великої Новосілки.