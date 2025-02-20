Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 863580 (+1190) осіб,

танків – 10134 (+14),

бойових броньованих машин – 21112 (+14),

артилерійських систем – 23410 (+63),

РСЗВ – 1291 (+3),

засоби ППО – 1078 (+6),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),

крилаті ракети – 3064 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136),

спеціальна техніка – 3752 (+0).



Втрати ворога на 20 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ