Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 863580 (+1190) осіб,
  • танків – 10134 (+14),
  • бойових броньованих машин – 21112 (+14),
  • артилерійських систем – 23410 (+63),
  • РСЗВ – 1291 (+3),
  • засоби ППО – 1078 (+6),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136),
  • спеціальна техніка – 3752 (+0).


Втрати ворога на 20 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ