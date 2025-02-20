Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 863580 (+1190) осіб,
- танків – 10134 (+14),
- бойових броньованих машин – 21112 (+14),
- артилерійських систем – 23410 (+63),
- РСЗВ – 1291 (+3),
- засоби ППО – 1078 (+6),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
- крилаті ракети – 3064 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136),
- спеціальна техніка – 3752 (+0).
Втрати ворога на 20 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ