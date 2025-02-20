Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 863580 (+1190) человек,

танков – 10134 (+14),

боевых бронированных машин – 21112 (+14),

артиллерийских систем – 23410 (+63),

РСЗВ – 1291 (+3),

средства ПВО – 1078 (+6),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),

крылатые ракеты – 3064 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136),

специальная техника – 3752 (+0).



Потери врага на 20 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ