Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 863580 (+1190) человек,
  • танков – 10134 (+14),
  • боевых бронированных машин – 21112 (+14),
  • артиллерийских систем – 23410 (+63),
  • РСЗВ – 1291 (+3),
  • средства ПВО – 1078 (+6),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),
  • крылатые ракеты – 3064 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136),
  • специальная техника – 3752 (+0).


Потери врага на 20 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ