Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Несмотря на это, Кремль продолжает тактику "волн атак", в частности привлекая военных из Северной Кореи.

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Российская армия понесла рекордные потери

Неназванный чиновник НАТО отметил, что эти потери включают как убитых, так и раненых военных. Согласно его словам, целом за три года полномасштабного вторжения в Украину общие потери России достигли 837 тысяч убитых и раненых.

Россия выпустила по Украине 10 900 боеприпасов в январе 2025 года, большинство из которых составляли ударные дроны Shahed, отметил представитель НАТО.

В то же время украинская армия добилась определенных успехов в контратаках на территории России, в частности удары по российским нефтегазовым объектам привели к снижению поставок на российские нефтеперерабатывающие заводы на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Присутствие северокорейских войск на территории России стало еще одной важной темой обсуждения в НАТО. По словам чиновника, на территории Курской области сейчас находятся 11 тысяч военных КНДР, но только "относительно небольшая часть" из них фактически участвует в боевых действиях, тогда как остальные находятся за линией фронта.

Северокорейцам гораздо труднее адаптироваться к атакам беспилотников, чем российским военным, отметил чиновник, добавляя, что они все еще полагаются на "волны человеческих атак", а не на современные тактики ведения войны.