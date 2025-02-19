Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Попри це, Кремль продовжує тактику "хвиль атак", зокрема залучаючи військових із Північної Кореї.

Читайте також Точний удар ЗСУ по окупантах у Запорізькій області: знищено базу та майданчик для дронів

Російська армія зазнала рекордних втрат

Неназваний посадовець НАТО зазначив, що ці втрати включають як вбитих, так і поранених військових. Згідно з його словами, загалом за три роки повномасштабного вторгнення в Україну загальні втрати Росії сягнули 837 тисяч убитих і поранених.

Росія випустила по Україні 10 900 боєприпасів у січні 2025 року, більшість з яких складали ударні дрони Shahed, зазначив представник НАТО.

Водночас українська армія домоглася певних успіхів у контратаках на території Росії, зокрема удари по російських нафтогазових об'єктах призвели до зниження поставок на російські нафтопереробні заводи на 2,5% в порівнянні з попереднім роком.

Присутність північнокорейських військ на території Росії стала ще однією важливою темою обговорення в НАТО. За словами посадовця, на території Курської області наразі перебувають 11 тисяч військових КНДР, але лише "відносно невелика частина" з них фактично бере участь у бойових діях, тоді як решта перебувають за лінією фронту.

Північнокорейцям набагато важче адаптуватися до атак безпілотників, ніж російським військовим, наголосив посадовець, додаючи, що вони все ще покладаються на "хвилі людських атак", а не на сучасні тактики ведення війни.