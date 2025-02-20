Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін намагається добитися "максимальних поступок" від США

Аналітики згадали публікацію російського опозиційного видання "Медуза", яке 19 лютого з посиланням на джерело, що є близьким до Кремля, повідомило, що Сполучені Штати першими обрали свою делегацію на двосторонні переговори з Росією у Саудівській Аравії, після чого Росія спробувала "підібрати відповідних" партнерів для кожного з обраних американських чиновників.

Це джерело стверджувало, що призначення генерального директора Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кіріла Дмитрієва до складу делегації було здебільшого відповіддю на вимоги США, щоб Росія призначила когось, хто "зрозуміє" Сполучені Штати.

Інше джерело, що також близьке до Кремля, повідомило "Медузі", що Путін може призначити свого помічника Владіміра Мединського до складу російської переговорної делегації, якщо українські представники приєднаються до майбутніх переговорів, оскільки Мединський брав участь у російсько-українських переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Джерело вказує, що Кремлю немає необхідності включати Мединського до складу російської делегації, поки переговори залишаються двосторонніми між США і Росією.

Водночас, газета Moscow Times 19 лютого повідомила з посиланням на дипломатичне джерело, знайоме з американо-російською зустріччю 18 лютого, що Кремль прагне відновити доступ до заморожених резервів Центрального банку Росії в США на суму приблизно 6 мільярдів доларів США. Джерело стверджувало, що російська переговорна делегація в Саудівській Аравії домагалася від Сполучених Штатів згоди на те, щоб обидві країни повністю відновили роботу своїх дипломатичних представництв і повернули російську дипломатичну власність у Сполучених Штатах, яку влада США раніше конфіскувала за звинуваченнями у використанні в розвідувальних цілях.

В Інституті вивчення війни вказали, що держсекретар США Марко Рубіо 18 лютого заявив, що Сполучені Штати та Росія погодилися відновити "функціональність відповідних місій у Вашингтоні і Москві".

"Кремль, схоже, намагається підштовхнути Сполучені Штати прийняти економічні й дипломатичні умови, які не мають відношення до війни в Україні, можливо, в обмін на поступки України й Заходу, пов’язані з війною", – ідеться в звіті.

Аналітики пишуть, що "прийняття США цих економічних і дипломатичних умов – без вимоги будь-яких поступок Росії щодо України натомість – позбавило б Сполучені Штати впливу, який знадобиться для досягнення заявленої президентом США Дональдом Трампом мети: укладання міцного й тривалого миру, який принесе користь Сполученим Штатам і Україні".