Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новый отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Путин пытается добиться "максимальных уступок" от США

Аналитики вспомнили публикацию российского оппозиционного издания "Медуза", которое 19 февраля со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Соединенные Штаты первыми выбрали свою делегацию на двусторонние переговоры с Россией в Саудовской Аравии, после чего Россия попыталась "подобрать соответствующих" партнеров для каждого из избранных американских чиновников.

Этот источник утверждал, что назначение генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в состав делегации было в основном ответом на требования США, чтобы Россия назначила кого-то, кто "поймет" Соединенные Штаты.

Другой источник, также близкий к Кремлю, сообщил "Медузе", что Путин может назначить своего помощника Владимира Мединского в состав российской переговорной делегации, если украинские представители присоединятся к будущим переговорам, поскольку Мединский участвовал в российско-украинских переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Источник указывает, что Кремлю нет необходимости включать Мединского в состав российской делегации, пока переговоры остаются двусторонними между США и Россией.

В то же время, газета Moscow Times 19 февраля сообщила со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с американо-российской встречей 18 февраля, что Кремль стремится восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму примерно 6 миллиардов долларов США. Источник утверждал, что российская переговорная делегация в Саудовской Аравии добивалась от Соединенных Штатов согласия на то, чтобы обе страны полностью возобновили работу своих дипломатических представительств и вернули российскую дипломатическую собственность в Соединенных Штатах, которую власти США ранее конфисковали по обвинениям в использовании в разведывательных целях.

В Институте изучения войны указали, что госсекретарь США Марко Рубио 18 февраля заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласились восстановить "функциональность соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве".

"Кремль, похоже, пытается подтолкнуть Соединенные Штаты принять экономические и дипломатические условия, которые не имеют отношения к войне в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, связанные с войной", – говорится в отчете.

Аналитики пишут, что "принятие США этих экономических и дипломатических условий – без требования каких-либо уступок России в отношении Украины взамен – лишило бы Соединенные Штаты влияния, которое понадобится для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели: заключения прочного и длительного мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине".