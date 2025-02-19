До Саудівської Аравії Владімір Путін відправив главу МЗС Сєргєя Лаврова та свого зовнішньополітичного радника Юрія Ушакова. Як розповів 24 Каналу журналіст Ренат Девлетгільдєєв, на переговорах була ще одна важлива російська фігура.

До теми Угода з дияволом, про яку мріяв Путін: чого досягла Росія на переговорах зі США в Ер-Ріяді

"Сірий кардинал" Кремля

До Саудівської Аравії у складі російської делегації прибув очільник Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв. Ймовірно, його присутність мала продемонструвати особливе пошанування до Дональда Трампа.

Я б звернув увагу на ображене інтерв'ю колишнього голови фсб та секретаря радбезу Ніколая Патрушева. Очевидно, що він як голова силового табору незадоволений вибором людей, які представляли Росію на переговорах,

– зауважив Ренат Девлетгільдєєв.

Як відомо, Кіріл Дмитрієв – інвестиційний банкір. Він народився в Києві, а потім виїхав у США. Там здобув престижну освіту й почав працювати. Сьогодні помітно, що англійською він спілкується навіть краще, ніж російською. Вибір такої людини дуже "симптоматичний".

"Росія намагається показати, що говорить з американцями однією мовою, тому вибрала людину, яка навчалася у Сполучених Штатах. Ба більше, на одному курсі з людьми, які зараз засідають у Конгресі", – додав журналіст.

Ушаков та Лавров – політики, які завжди представляють інтереси Кремля. Але встановлювати контакти із Заходом Путін вирішив саме через Дмитрієва.

Яке завдання мав Дмитрієв

Присутність Дмитрієва є чітким підтвердженням, що Росія хоче зняття санкцій, адже він відповідає за економічну політику.

Дмитрієв – це "сірий кардинал” російської економіки, який зокрема відповідає за виживання економіки в часі війни, за накопичення та інвестиції у ВПК,

– підкреслив журналіст.

Кремль хотів домовитися про пом'якшення санкційних обмежень і це завдання поклали на Дмитрієва. Але інтерв'ю Патрушева продемонструвало конфлікт між різними групами впливу. Одна – більш ліберальна й виступає за поступки, діалог із Заходом. Інша, до якої входить Патрушев, – за продовження війни виключно на російських умовах.

Нагадаємо, після переговорів Владімір Путін заявив, що "з радістю зустрінеться з Трампом" і готовий говорити щодо України. Коли саме відбудеться зустріч диктатор не повідомив.

Володимир Зеленський відреагував на перемовини Росії та США. Він назвав їх "виведенням Путіна з ізоляції" і додав, що це не на користь Україні.