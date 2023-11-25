По данным Воздушных сил, над Киевщиной сбили 66 дронов. Падение обломков было зафиксировано в Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы. Жители столицы рассказали о шумной ночи.

Смотрите также Последствия обстрела Киева ликвидируют: в столице возобновили электроснабжение

В результате атаки в доме в Соломенском районе Киева выбило стекла, произошло разрушение на втором этаже. Заблокированными оказались две женщины, их уже деблокировали.

Одна из жительниц дома в комментарии "Радио Свобода" со слезами на глазах рассказала о разрушениях, в том числе выбитых окнах.

Женщина испугана взрывами и разрушениями в квартире: видео

Заметим, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок Обломки повредили гражданские объекты, в том числе жилые дома и помещения детского сада, а также автомобили местных жителей.

Одна из жительниц рассказала, что у нее было тревожное чувство, а потом через несколько минут она услышала звук мопеда, и уже через мгновение взрывной волной выбило дверь.

Женщина о моменте атаки: видео

Директор сада Косянчук отметила, что обломки дрона упали на крышу здания, обошлось без пострадавших. По ее словам, обучение детей продолжится, их переведут в других корпус сада.

Жители помогают ликвидировать последствия атаки: видео

Главное о самой массовой атаке на Киев