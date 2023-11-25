По данным Воздушных сил, над Киевщиной сбили 66 дронов. Падение обломков было зафиксировано в Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах столицы. Жители столицы рассказали о шумной ночи.
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В результате атаки в доме в Соломенском районе Киева выбило стекла, произошло разрушение на втором этаже. Заблокированными оказались две женщины, их уже деблокировали.
Одна из жительниц дома в комментарии "Радио Свобода" со слезами на глазах рассказала о разрушениях, в том числе выбитых окнах.
Женщина испугана взрывами и разрушениями в квартире: видео
Заметим, что в результате атаки пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок Обломки повредили гражданские объекты, в том числе жилые дома и помещения детского сада, а также автомобили местных жителей.
Одна из жительниц рассказала, что у нее было тревожное чувство, а потом через несколько минут она услышала звук мопеда, и уже через мгновение взрывной волной выбило дверь.
Женщина о моменте атаки: видео
Директор сада Косянчук отметила, что обломки дрона упали на крышу здания, обошлось без пострадавших. По ее словам, обучение детей продолжится, их переведут в других корпус сада.
Жители помогают ликвидировать последствия атаки: видео
Главное о самой массовой атаке на Киев
- Воздушная тревога в Киеве длилась 6 часов. В нескольких областях работала ПВО. Россия атаковала большими группами "Шахедов" в несколько волн.
- По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано пуски около 75 "Шахедов". Основное направление удара – Киев.