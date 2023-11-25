За даними Повітряних сил, над Київщиною збили 66 дронів. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці. Жителі столиці розповіли про гучну ніч.

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Внаслідок атаки у будинку в Солом'янському районі Києва вибило шибки, сталося руйнування на другому поверсі. Заблокованими опинилися дві жінки, їх вже деблокувала.

Одна із мешканок будинку в коментарі "Радіо Свобода" зі сльозами на очах розповіла про руйнування, зокрема вибиті вікна.

Жінка налякана вибухами та руйнуваннями у квартирі: відео

Зауважимо, що внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина. Уламки пошкодили цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки та приміщення дитячого садка, а також автомобілі місцевих мешканців.

Одна із жительок розповіла, що у неї було тривожне відчуття, а тоді за кілька хвилин вона почула звук мопеда, і вже за мить вибуховою хвилею вибило двері.

Жінка про момент атаки: відео

Директорка садка Косянчук зазначила, що уламки дрона впали на дах будівлі, обійшлося без постраждалих. За її словами, навчання дітей продовжиться, їх переведуть в інших корпус садка.

Жителі допомогають ліквідовувати наслідки атаки: відео

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