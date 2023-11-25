За даними Повітряних сил, над Київщиною збили 66 дронів. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці. Жителі столиці розповіли про гучну ніч.
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Внаслідок атаки у будинку в Солом'янському районі Києва вибило шибки, сталося руйнування на другому поверсі. Заблокованими опинилися дві жінки, їх вже деблокувала.
Одна із мешканок будинку в коментарі "Радіо Свобода" зі сльозами на очах розповіла про руйнування, зокрема вибиті вікна.
Жінка налякана вибухами та руйнуваннями у квартирі: відео
Зауважимо, що внаслідок атаки постраждало п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина. Уламки пошкодили цивільні об'єкти, зокрема, житлові будинки та приміщення дитячого садка, а також автомобілі місцевих мешканців.
Одна із жительок розповіла, що у неї було тривожне відчуття, а тоді за кілька хвилин вона почула звук мопеда, і вже за мить вибуховою хвилею вибило двері.
Жінка про момент атаки: відео
Директорка садка Косянчук зазначила, що уламки дрона впали на дах будівлі, обійшлося без постраждалих. За її словами, навчання дітей продовжиться, їх переведуть в інших корпус садка.
Жителі допомогають ліквідовувати наслідки атаки: відео
Головне про наймасовішу атаку на Київ
- Повітряна тривога у Києві тривала 6 годин. У кількох областях працювала ППО. Росія атакувала великими групами "Шахедів" у кілька хвиль.
- За даними Повітряних сил, усього було зафіксовано пуски близько 75 "Шахедів". Основний напрямок удару – Київ.