Про це 24 Каналу розповів засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що усе впирається у кількість наявних систем ППО.

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Україна, на жаль, поки не має можливості повністю перекрити усю територію. Але над цим посилено працюють.

Системи ППО та ПРО переважно захищають міста. Вони не можуть захищати якесь умовне поле. Поки нереально прикрити усю територію IRIS-T чи тими ж "Буками" або мобільними групами з кулеметами. Неймовірна кількість цього потрібна,

– сказав Нарожний.

Зверніть увагу! Німеччина оголосила про нову військову допомогу для України. Туди увійдуть чотири комплекси IRIS-T.

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Навіщо росіяни так часто запускають "Шахеди"

Окупанти практично щодня підіймають в повітря "Шахеди". Різниться лише кількість дронів: бувало як 10 одиниць за ніч, так і майже 40. Росіяни постійно роблять нові маршрути, щоб вишукувати ділянки, де немає засобів ППО чи мобільних вогневих груп.

Для чого вони так пускають? Щоб дослідити, як працює наша ППО; де перебувають мобільні групи. Їм важлива інформація, де дрон збили. Вони шукають в соцмережах фотографії збитих дронів,

– сказав Нарожний.

Саме тому надзвичайно важливо не фотографувати збиті ворожі дрони. І ніколи не можна знімати на відео чи робити фото роботи української ППО.

Атаки по Україні: коротко